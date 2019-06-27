«Сегодня наша передовая — в парламенте», — генерал Михаил Забродский

Украина

«Защита Украины начинается на Донбассе, но линия фронта везде, и сейчас она переместилась в парламентский зал», — заявил генерал-лейтенант, командующий ДШВ, четвертый номер списка «Европейской Солидарности» Михаил Забродский, выступая перед общиной города Киверцы на Волыни.

«Траншеи бывают очень длинные: они тянутся и в Верховную Раду, а также в Брюссель. И неизвестно, на каком участке противник может нанести страшный удар. Сегодня мы предполагаем, что таким участком может стать зал Верховной Рады. Это так называемое парламентское наступление — это типичный прием из арсенала гибридной войны. У них сейчас следующий шанс, поэтому я в команде „Европейской Солидарности“. Я считаю, что там самый горячий участок. У десантников есть такое правило: там, где сложнее — там работают они. Сегодня я вижу, что сложнее всего будет там, под куполом Верховной Рады», — добавил генерал.

Начиная с этой недели Михаил Забродский, согласно требованиям закона, официально ушел в отпуск на время избирательной гонки и присоединился к агитационной работе в команде «Европейской Солидарности». Он отметил, что ему приятно работать в команде, которую знают не по красивым обещаниям, а по реальным делам.

«Европейская Солидарность» — это люди, которые знают, что делать. В отличие от всех предшественников, которые 25 лет водили нас по парадам, хлопали нам один раз в год, Петр Порошенко стал первым человеком и привел первую команду, которая действительно занялась построением Вооруженных сил Украины. А ситуация была настолько критической, что еще немного — и воевать было бы вообще некому, потому что армия была запрограммирована на самоуничтожение: Техника устаревала, люди уходили, все разрушалось", — напомнил Михаил Забродский.

Ранее «Европейская Солидарность» заявила об угрозе подрыва обороноспособности государства.





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