Неожиданный поворот: "узника Кремля" Литвинова обнаружили в харьковской колонии

Украина

Украинский политзаключенный Сергей Литвинов, осужденный в России по сфабрикованным обвинениям, с 1 марта отбывает наказание в Украине и находится в Диканевской исправительной колонии № 12 (Харьков). По словам самого Литвинова, в Магадане в суде ему сказали, что Украина согласилась, чтобы я отбывал срок дома. После этого его перевезли в Старобельское СИЗО (Луганская область), а заседание Беловодский районный суд проводил без его участия.

В России он провел в тюрьме пять лет, а руководство Диканевской колонии подтвердило Громадському, что ему осталось отсидеть здесь еще 3,5 года.

При этом статью о разбое, которую ему инкриминировали в России, в Украине не меняли.

На вопрос журналиста о том, как он попал в Украину, Литвинов ответил, что сам не понимает, что здесь делает, его депортировали на родину из Магадана. Также он заявил, что написал письмо с просьбой о помиловании президенту Украины Владимиру Зеленскому, и его направили в Киев 27 июня.

Уроженца села Камышное Луганской области Сергея Литвинова задержали летом 2014 года в Ростове-на-Дону. Ему выдвинули обвинения в том, что он в составе украинского батальона «Днепр-1» «убивал мирных жителей в селах Луганщины».

Адвокат смог добиться изменения статьи на «разбой», доказав, что батальон «Днепр-1» никогда не воевал в Луганской области. В результате суд Ростова признал его виновным в том, что он якобы украл для нужд батальона два автомобиля. На заседании суда стало известно, что Литвинова пытали на допросах, и при задержании. В колонию Магадана Литвинова этапировали в 2016 году.

Литвинов стал первым гражданином Украины, которому Генпрокуратура РФ принесла извинения.



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