Зеленский назначил временных глав Днепропетровской и Кировоградской областей

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух новых руководителей областных администраций. Об этом сказано в сообщениях на сайте главы государства.

Так, своим указом президент освободил Коваленко Сергея Петровича от временного исполнения обязанностей председателя Кировоградской областной государственной администрации" и другим указом временно возложил исполнение обязанностей председателя Кировоградской областной государственной администрации на Светлану Лобанову.

Также с должности главы Днепропетровской ОГА был уволен Валентин Резниченко. Кроме того, другим указом Зеленский назначил Дмитрия Батуру временно исполняющим обязанности главы Днепропетровской ОГА.

Напомним, что 11 июня Зеленский назначил временно исполняющих обязанности председателей 12 областных госадминистраций, среди которых был Коваленко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Руслана Баранецкого первым заместителем председателя Службы безопасности Украины. Ранее первым замом главы СБУ был назначен руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов. Другим указом Баранецкий был назначен руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины. Ранее Руслан Баранецкий был начальником управления внутренней безопасности администрации Госпогранслужбы. В 2014 году был удостоен ордена Богдана Хмельницкого III степени. Также президентскими указами были уволены с должностей начальники ряда подразделений.

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