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Тодоренко спела для сына Майкла песню на украинском языке (милое видео)
29-летняя украинская телеведущая Регина Тодоренко, возбудившая недавно поклонников новым образом, поделилась трогательными моментами материнства. На этот раз экс-ведущая шоу «Орел и решка» показала, как убаюкивает шестимесячного сына Майкла.
Тодоренко редко публикует фото и видео с ребенком, однако этот был тот редкий случай, когда звезда порадовала фанатов. Регина показала в Instagram stories видео, на которых она нежно поет Майклу колыбельную на украинском языке.
В ролике молодая мама без макияжа и прически лежит на кровати у малыша и поет ему колыбельную песню. В качестве колыбельной Тодоренко выбрала известную украинскую композицию Натальи Могилевской «Луна», которая была записана еще в 1999 году.
Полное видео появилось в Twitter-блоге MyGlamWish.
Аааа, какая милота)) Регина Тодоренко поет для своего самого преданного фаната) #РегинаТодоренко #ВладТопалов pic.twitter.com/RksFc2EkmZ— MyGlamWish (@glam_wish) 24 июня 2019 г.
Как известно, Тодоренко с детства занималась вокалом, она даже участвовала в шоу «Голос». Сына звезда тоже с пеленок приучает к музыке. Недавно Регина показала, как играет с малышом на фортепиано в четыре руки.
Телеведущая и ее муж Влад Топалов убеждены, что обучением ребенка нужно начинать заниматься как можно раньше. Звездные родители уже преподают полугодовалому Майклу английский язык. Регина показывала малышу картинки с английскими словами и четко произносила их вслух.
Рождение сына не повлияло на карьеру Тодоренко. Звезда продолжает сниматься для телевидения и вести свое шоу на YouTube.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Максим Галкин посоветовал Владу Топалову не «жрать» сына, а ценить каждое мгновение с ним.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!