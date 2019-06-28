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Смертельная непогода: киевлян предупредили о новой опасности
Синоптики Украинского Гидрометцентра предупредили киевлян о новой погодной опасности — 28 июня ожидается усиление скорости ветра до 15−24 метров в секунду.
Ночью и утром не исключен дождь, днем — без осадков. Температура ночью 8−10 градусов тепла, днем — 12−14 градусов.
Тем временем в ГСЧС уточнили, что в результате непогоды в киевском регионе 27 июня погиб житель села Буча Киево-Святошинского района (ранее сообщалось о гибели жителя города Буча).
Кроме Киевщины от шквального ветра и дождя пострадало также Прикарпатье. По состоянию на 19:30 27 июня, в регионе было повалено 175 деревьев, повреждена кровля 25 зданий (15 жилых и 10 административных), подтоплено 20 дворов, а также подвальные помещения двух жилых домов.
Спасатели показали фото ликвидации последствий непогоды.
Напомним, в четверг, 27 июня, в результате грозы, ливней и шквалистого ветра 25−28 м / c, в некоторых областях Украины были повалены деревья и конструкции зданий. В частности, в столице спасатели около 20 раз выезжали на вызовы для уборки деревьев с автомобилей и с домов, а также несколько раз пришлось убирать деревья с дороги.
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