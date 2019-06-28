- 10:05 Как сэкономить на ремонте: практические советы известного дизайнера
- 09:58 Зеленский странно поздравил украинцев с Днем Конституции и нарвался на резкую критику
- 09:58 Что заявил Путин Западу перед саммитом G20
- 09:33 Во время страшной аварии в Польше украинец спас из горящих машин 4 человек: как это было
- 09:27 Долгожданная прохлада: синоптики рассказали о погоде в последние дни июня
- 09:16 В центре оккупированного Донецка неизвестные вывесили украинский флаг
- 09:05 Не помогли ни медик, ни дежурный тренер: в Киеве разгорелся скандал из-за смерти мужчины в известном спорткомплексе
- 09:02 Трамп первым протянул Путину руку для пожатия
- 08:54 "Это недопустимо": Гройсман вслед за Зеленским раскритиковал Климкина
- 08:50 В Черновцах нашли чемодан с телом ребенка
- 08:44 То, что «новые лица», двухпалатность парламента, открытые списки решат все, — это миф, — Роман Безсмертный
- 08:18 Ревнивая глава Васильковского райсовета пойдет под суд за избиение мужа
Долгожданная прохлада: синоптики рассказали о погоде в последние дни июня
В Украинском Гидрометцентре констатируют резкое похолодание практически по всей территории нашей страны. Это связано с прохождением над нашей страной активного атмосферного фронта, сообщила «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела кратковременных метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.
По ее информации, 28 и 29 июня ночью температура воздуха упадет до 10−15 градусов, а днем составит 18−23 выше нуля, на юге — до 25 градусов.
Столь долгожданная прохлада продержится ориентировочно до конца июня, а в начале июля снова может потеплеть.
В июле синоптики также ожидают колебаний температур.
А в целом лето будет прохладнее, чем обычно, — заявил «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач.
Напомним, рекордная жара, которая в сочетании со слабым ветром привели к накоплению в Киеве и других городах вредных веществ в атмосфере, сменилась шквалистым ветром и сильными ливнями. На Киевщине под упавшим деревом погиб человек.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!