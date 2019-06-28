Украина

Долгожданная прохлада: синоптики рассказали о погоде в последние дни июня

В Украинском Гидрометцентре констатируют резкое похолодание практически по всей территории нашей страны. Это связано с прохождением над нашей страной активного атмосферного фронта, сообщила «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела кратковременных метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

По ее информации, 28 и 29 июня ночью температура воздуха упадет до 10−15 градусов, а днем составит 18−23 выше нуля, на юге — до 25 градусов.

Столь долгожданная прохлада продержится ориентировочно до конца июня, а в начале июля снова может потеплеть.

В июле синоптики также ожидают колебаний температур.

А в целом лето будет прохладнее, чем обычно, — заявил «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач.

Напомним, рекордная жара, которая в сочетании со слабым ветром привели к накоплению в Киеве и других городах вредных веществ в атмосфере, сменилась шквалистым ветром и сильными ливнями. На Киевщине под упавшим деревом погиб человек.

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