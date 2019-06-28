Общество и люди

Непогода в Закарпатье: в сеть выложили впечатляющие фото и видео

Непогода, бушевавшая в Украине и серьезно зацепившая столицу, «отметилась» и в Закарпатье.

Как сообщает «Мукачево.нет», в Берегово ураган повалил деревья в центре города, в котором также прошел сильный ливень с градом и молнией. Одно из деревьев упало на автомобиль и повредило электросеть.

Прошел град и в населенном пункте Поляна, местные жители которого сообщали о массовом повреждении автомобилей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики сообщают, что 28 и 29 июня ночью температура воздуха упадет до 10−15 градусов, а днем составит 18−23 выше нуля, на юге — до 25 градусов.

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