Украина

Филарет окружил себя людьми, которые говорят только то, что он хочет слышать, — архиепископ Евстратий Зоря

Почетный патриарх Филарет, который собрал «разъединительный» собор, заявив о непризнании Томоса и восстановлении Киевского патриархата, удалил из своего окружения несогласных, заявляя, что его «поддерживает народ».

Как сообщает «Обозреватель», об этом в эфире украинского радио заявил архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря, по словам которого почетный патриарх Филарет отступился от идеи создания единой поместной украинской церкви из-за своего возраста.

«Очень тяжело в таком возрасте воспринимать новые реалии, особенно когда они сложились таким очень драматичным образом. Когда патриарх начал говорить, что все это хорошо, но мы — Киевский патриархат, я — патриарх, а митрополит — это для внешнего мира, мы сначала думали, что это, возможно, какое-то непонимание ситуации, пытались переубедить. Говорили: «Ваше Святейшество, эти ваши идеи и ваши мысли никто не поддерживает». Он лично мне говорил: «Вы молодой, вы не понимаете. Меня поддерживает церковь и меня поддерживает народ», — рассказал архиепископ.

По словам Евстратия Зори, Филарет убрал из окружения людей, которые пытались ему противоречить, и окружил себя теми, кто говорит с ним в унисон. «Когда он абсолютно серьезно перед журналистами цитирует „Известия“ и говорит о каких-то миллионах, какие расходы в Константинополе, которые они нафантазировали — это уже свидетельство того, что критичность сознания, критичность восприятия реалий из-за драматических событий последнего года, из-за стресса, который он пережил, явно снизилась. И те, кто оказался у него сейчас, просто пользуются», — добавил архиепископ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Священный Синод ПЦУ оставил почетного патриарха Филарета в составе епископата Православной Церкви Украины, лишив его канонических прав и обязанностей.

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