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Освобождение украинских пленных: выяснились интересные подробности
После того, как стало известно о готовящемся обмене заложниками и были названы фамилии украинцев, которых могут освободить так называемые «власти» «ДНР» и «ЛНР», в сети появилась интересная информация о двух из заявленных для освобождения. Украинский журналист Денис Казанский написал на своей странице в Facebook, что один военнослужащий находится в розыске за дезертирство. Подписчик блогера добавил, что еще один — водитель грузовика, который завел наших военных на оккупированную территорию.
По словам Казанского, Дмитрий Великий находится в розыске, о чем говорится на сайте МВД.
«Дмитрий Великий — претендент на премию Дарвина. Дезертировав из ВСУ, он уехал на заработки в Россию. Но только братушки пацифизма не оценили и в итоге назначили Великого украинским диверсантом и шпионом. А теперь отдают его Украине, подавая это как невероятный успех миротворческой миссии Медведчука. Какой-то уникальный развод — кум Путина по указу Путина договаривается с марионетками Путина о том, что они отпустят из плена предателя, работавшего на Путина. Интересно, как поступят с Дмитрием Великим в Украине? Будет хохма, если арестуют», — пишет блогер.
Ольга Лень добавляет подробности о водителе грузовика, который завез 7 военных в плен в районе Волновахи.
«Этот водитель точно видел, куда он ехал. И вообще странно вел себя — не остановился по требованию украинского блокпоста. Возможно, он вообще это сделал по договоренности с россиянами», — отмечает она.
Напомним, передача освобожденных из плена «ДНР» и «ЛНР» произошла в аэропорту Минска. В числе освобожденных Дмитрий Николаевич Великий 1988 года рождения, Яков Петрович Веремейчик 1986 года рождения, Эдуард Анатольевич Михеев 1960 года рождения и Максим Анатольевич Горяйнов 1984 года рождения.
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