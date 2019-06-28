Боевики освободили четверых украинских пленных

Мир

Боевики, как и анонсировалось ранее, освободили четверых украинцев, которые находились на оккупированных территориях Донбасса.

О том, что заложники переданы оппозиционному политику Виктору Медведчуку сообщает ресурс «Раньше всех. Ну почти».

Передача произошла в аэропорту Минска. В числе освобожденных Дмитрий Николаевич Великий 1988 года рождения, Яков Петрович Веремейчик 1986 года рождения, Эдуард Анатольевич Михеев 1960 года рождения и Максим Анатольевич Горяйнов 1984 года рождения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский, комментируя информацию об анонсированном освобождении четверых украинцев, о котором с российским президентом Владимиром Путиным договорился один из лидеров партии «Оппозиционный блок-За життя» Виктор Медведчук, заявил, что не понимает, как того можно было привлекать к переговорам.

А замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Тука заявил, что освобождение украинцев преподнесут обществу как личную победу Медведчука. Он считает, что это делается это для того, чтобы навязать украинцам идею прямых переговоров с пророссийскими террористами.

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