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Было много "скорых": в центре Киева произошло серьезное ДТП (фото, видео)
В пятницу, 28 июня, в центре Киева автомобиль Mercedes Vito въехал в Renault Scenic, один из автомобилей выскочил на тротуар. Ранее в Мелитополе автомобиль после столкновения вылетел на тротуар с людьми.
Ресурс «dtp.kiev.ua» сообщил, что Mercedes влетел в стоящих возле пешеходного перехода людей, добавив, что на ЧП прибыло много «скорых». «Как всегда, когда дерешься за право проехать первым и кого-то обогнать, страдают люди. Авто влетело влетел в стоящих возле перехода людей, на месте много скорых. Когда садитесь за руль, включайте голову, повторять подвиг Зайцевой совсем не стоит», — говорилось в сообщении.
Впрочем, по данным «Информатора», никто из пешеходов не пострадал — травмы получили пассажиры двух автомобилей, столкнувшихся на пересечении улицы Владимирской с бульваром Тараса Шевченко. Сообщается, что Scenic поворачивал на запрещающий знак.
По словам водителя Mercedes, он двигался по бульвару в сторону проспекта Победы и на перекрестке с улицей Владимирской не успел затормозить, когда на дорогу внезапно выехал Renault. Владелец Scenic ехал по бульвару в сторону Бесарабки и поворачивал на Владимирскую, не заметив запрещающий знак. Именно поэтому произошло столкновение. От удара Renault развернуло на 180 градусов, а Mercedes вынесло на обочину.
Также сообщается, что пострадала одна пассажирка из микроавтобуса и трое из легковушки. Одна из пострадавших — пожилая женщина из Scenic — в тяжелом состоянии. Всех пострадавших оперативно госпитализировали на трех каретах скорой помощи.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео с Одесской трассы, где под селом Селивонки перевернулась фура, столкнувшаяся с лекговушкой.
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