Украина

Зеленский странно поздравил украинцев с Днем Конституции и нарвался на резкую критику

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видео, в котором поздравил украинцев с Днем Конституции и предложил принять участие в флешмобе #мояулюбленастаття, на что тут же активно отреагировали сограждане.

Владимир Зеленский призвал соотечественников знать и уважать Конституцию, назвав Основной закон книгой, которую должен прочесть каждый. Он также предложил соотечественникам присоединиться к флеш-мобу и записать видео, в котором каждый рассказал бы об одной из статей Конституции. Украинцы живо отозвались на предложения гаранта. В комментариях под этим видео многие вспомнили статью 111 Основного закона.

Она, в частности, гласит, что президент Украины может быть смещен с поста Верховной Радой Украины в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский подал в парламент проект закона об импичменте президента, который предусматривает, что глава государства может лишиться своего поста «только в случае совершения им государственной измены или иного преступления».

Но в Верховной Раде не нашлось голосов даже для включения документа в повестку дня.

Вместе с тем народные депутаты Украины утвердили Закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины», который, в том числе, регулирует и процедуру импичмента президента.

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