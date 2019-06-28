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Зеленский странно поздравил украинцев с Днем Конституции и нарвался на резкую критику
Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видео, в котором поздравил украинцев с Днем Конституции и предложил принять участие в флешмобе #мояулюбленастаття, на что тут же активно отреагировали сограждане.
Владимир Зеленский призвал соотечественников знать и уважать Конституцию, назвав Основной закон книгой, которую должен прочесть каждый. Он также предложил соотечественникам присоединиться к флеш-мобу и записать видео, в котором каждый рассказал бы об одной из статей Конституции. Украинцы живо отозвались на предложения гаранта. В комментариях под этим видео многие вспомнили статью 111 Основного закона.
Она, в частности, гласит, что президент Украины может быть смещен с поста Верховной Радой Украины в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.
З Днем Конституції, Україно!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 28 июня 2019 г.
Долучайтесь до флешмобу #мояулюбленастаття pic.twitter.com/KXM23qTCnF
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский подал в парламент проект закона об импичменте президента, который предусматривает, что глава государства может лишиться своего поста «только в случае совершения им государственной измены или иного преступления».
Но в Верховной Раде не нашлось голосов даже для включения документа в повестку дня.
Вместе с тем народные депутаты Украины утвердили Закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины», который, в том числе, регулирует и процедуру импичмента президента.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!