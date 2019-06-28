Порошенко увидел "российский реванш" в договоренностях Запада с Путиным за спиной Украины (видео)

Политика

Нарушение принципа «ничего об Украине без Украины» — часть русского реванша. Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко, выступая перед сторонниками партии «Европейская солидарность» в Тернополе.

«Мы держали его (этот принцип. — Авт.) в течение пяти лет, чтобы никому и в голову не пришло в чем-то о нас и без нас договориться с Кремлем. Перед любыми контактами с Москвой наши европейские и американские партнеры согласовывали позицию с нами. А потом подробно информировали нас, как сейчас чувствуют себя вавки в голове в Путина», — заявил он.

По его словам, сегодняшняя встреча президентов США и России на саммите G-20 в Японии является первой, перед которой никто так и не позвонил в Киев.

«И отсутствие звонка — это очень тревожный звонок всем нам, а не только новой власти», — сказал Порошенко.

Как писали «ФАКТЫ», ранее стали известны некоторые негласные договоренности, которые Запад достиг с Россией с целью возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Так, Москва должна освободить 24 украинских моряков, а взамен ей вернут полномочия в ПАСЕ.

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