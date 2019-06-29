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Конгрессмены из США встретятся в Киеве с Зеленским и Коболевым: названа причина визита
В Украину прибудет двухпартийная делегация Конгресса Соединенных Штатов, которая собирается встретиться с президентом Владимиром Зеленским и руководством НАК «Нафтогаз Украины». Об этом сообщили в посольстве нашей страны в США.
Отмечается, что конгрессмены будут находиться в Украине в течение двух дней — с 30 июня по 1 июля. Делегацию возглавит лидер демократов в Палате представителей Стэнли Хойер.
«В рамках визита делегации планируются встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, представителями исполнительной и законодательной ветвей власти, общественного сектора Украины. Запланирована также встреча с руководством НАК „Нафтогаз Украины“ для обсуждения проблем энергетической безопасности», — сообщили в посольстве.
В составе делегации будут также конгрессмены-республиканцы Том Кол и Гаррет Грейвс, а также члены Палаты представителей от Демократической партии Стив Коуэн и Вал Демингс.
После дипломатических встреч конгрессмены планируют посетить Майдан Независимости для чествования памяти Героев «Небесной сотни», а также отдать дань памяти жертвам трагедии Бабьего яра.
Напомним, что посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что встреча глав Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа возможна после 21 июля. Он добавил, что важна не только дата, но и содержание переговоров.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», корреспондент New York Times Майкл Кроули сообщил, что президент США Дональд Трамп, который встретился с президентом России Владимиром Путиным в Осаке (Япония) на саммите «большой двадцатки», не обсуждал вопрос захвата РФ украинских кораблей у берегов оккупированного Крыма осенью 2018 года. Журналист напомнил, что ранее американский лидер отменил свою встречу с Путиным после захвата украинских моряков и кораблей, заявив, что встретится с хозяином Кремля только после того, как вопрос будет решен. Проблема не решена, однако встреча состоялась. Более того, вопрос о пленных украинских моряках на ней… вообще не поднимался.
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