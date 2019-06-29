Верховный суд таки пустил партию Саакашвили на выборы

Политика

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отклонил апелляционную жалобу ЦИК относительно регистрации кандидатов в народные депутаты от партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили. Такое решение было принято ночью 29 июня.

Таким образом, суд оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда города Киева, который отменил постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатов в народные депутаты от партии Саакашвили и обязал повторно рассмотреть представленные этой политсилой документы, сообщает Укринформ.

«Спорное постановление Центральной избирательной комиссии от 23 июня 2019 года № 1205 является противоправным и подлежит отмене. Учитывая изложенное, суд первой инстанции пришел к законному и обоснованному выводу об удовлетворении иска», — говорится в решении суда.

Присутствующие на заседании после объявления решения скандировали «Суду — уважение». Второй номер в списке «Движения новых сил» Давид Сакварелидзе сообщил, что 29 июня днем партия повторно будет подавать документы в ЦИК.

Также Сакварелидзе отметил, что партия «будет доказывать политическую и уголовную вину ЦИК».

Как писали «ФАКТЫ», 25 июня Шестой апелляционный административный суд города Киева отменил постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатов в народные депутаты от политической партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили.

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