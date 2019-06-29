Мир

В ООН прогнозируют, что 2019 год будет самым жарким за всю историю

Всемирная метеорологическая организация ООН прогнозирует, что 2019 год окажется одним из самых жарких за всю историю наблюдений. Это может сказаться на здоровье людей.

Также, согласно прогнозам, пятилетний период с 2015 по 2019 годы побьет рекорд по высоким средним температурам воздуха, сообщает Euronews.

Однако в организации не берутся утверждать, что аномальная жара в Европе непосредственно связана с изменением климата. В то же время они предупреждают, что из-за глобального потепления волны тепла, при которых температура воздуха достигает +40° C, будут становиться более частыми, интенсивными и продолжительными.

По словам экспертов, причиной аномальной жары 2019 года является система из двух областей высокого давления, расположенных рядом с Гренландией и над Северо-Центральной Европой. Они блокируют южный циклон, который мог бы охладить воздух. В результате возникает шлейф горячего воздуха, тянущийся из испанской и африканской пустынь.

Следствием этого станут температурные рекорды и интенсивные грозы. Ученые опасаются, что высокая температура повлечет за собой гибель сотен и тысяч людей. Они напоминают, что в 2003 году жара убила 70 тысяч европейцев, а в прошлом году в Германии умерли как минимум тысяча человек.

Как писали «ФАКТЫ», в Испании и Франции в результате аномальной жары погибли несколько человек.

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