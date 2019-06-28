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Температура выше 40: в Европе из-за жары гибнут люди
После температурных рекордов в Украине, аномальная жара переместилась в европейские страны. В Испании и Франции, где в результате такой погоды погибли несколько человек, объявили наивысшие уровни опасности.
По прогнозам синоптиков, в южной части Франции ожидается до 44−45 градусов. Сегодня в стране может быть установлен новый температурный рекорд
Во Франции из-за жары умерли три человека после того, как решили искупаться в море после длительного пребывания на пляже. Все трое — люди пожилого возраста, они скончались вблизи южного города Монпелье, где жара сейчас особенно беспощадна.
Премьер-министр Эдуар Филипп призвал к «максимальной бдительности». По его словам, в связи с жарой в водоемах в день тонет минимум один человек.
В Испании вследствие очень высокой температуры воздуха погибли два человека. 17-летний юноша впал в кому во время купания в бассейне после физической работы, а 93-летний мужчина скончался прямо на улице. Еще двое с тепловым ударом были госпитализированы в тяжелом состоянии, один из них пожарный. Метеорологическая служба страны объявила о максимальном уровне опасности в семи провинциях. В некоторых районах температура может достигать 42 градусов.
В Италии также действует предупреждение об опасности в 16 городах. В Риме туристам при посещении достопримечательностей раздают воду.
Ожидается, что аномально жаркая погода, которую принесли воздушные массы из Африки, в Европе может сохраниться до конца июня или до начала июля.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Украину, напротив, пришла долгожданная прохлада. В Украинском Гидрометцентре констатируют резкое похолодание практически по всей территории страны. Это связано с прохождением над Украиной активного атмосферного фронта.
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