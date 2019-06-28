Здоровье и медицина

Почему в жару отекают ноги и о каких болезнях это говорит

В жаркую погоду даже здоровые люди нередко жалуются на отеки ног. При высокой температуре воздуха и повышенной влажности расширяются кровеносные сосуды. А поскольку человек много пьет, сосуды не удерживают жидкость, и она начинает поступать в межклеточное пространство и скапливаться. Ситуация усугубляется, если человек вынужден долго сидеть или стоять (напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в жару бороться с варикозом и отеканием ног). Но отечность может быть небезобидным симптомом. При каких проблемах она возникает?

Варикозное расширение вен. В самом начале заболевания человек время от времени может ощущать боль и тяжесть в ногах. Выступающих вен и узлов под кожей еще нет. Отеки появляются ближе к вечеру, а наутро практически исчезают. Отекать может лишь одна нога. Стоит записаться на прием к флебологу, чтобы пройти УЗИ вен. При варикозе повышается риск образования тромбов, которые могут быть смертельно опасными.

Заболевания почек и надпочечников. При этом отечность может появиться на обеих конечностях, а также на лице. При таких подозрениях рекомендуется сделать УЗИ почек и сдать анализ мочи, а также проконсультироваться с нефрологом или урологом.

Недуги щитовидной железы. При таких проблемах может нарушаться выработка гормонов, что провоцирует отеки.

Сердечно-сосудистые заболевания. Отеки могут свидетельствовать о развитии правожелудочковой сердечной недостаточности. Если есть проблемы с сердцем, важно наблюдаться у кардиолога, делать эхокардиографию (УЗИ сердца). Понадобится узнать уровень холестерина, чтобы исключить возможное атеросклеротическое поражение сосудов.

Заболевания печени, проблемы с лимфатической системой, диабет. Пациенту, у которого есть отеки, требуется всестороннее обследование. Для начала стоит обратиться к семейному врачу, который направит на анализы, а затем — к специалисту узкого профиля. Отечность, кстати, появляется и при аллергии.

Лишний вес. У тучных людей нарушается обмен веществ, а также повышается нагрузка на ноги, что и приводит к появлению отеков.

Беременность. В этот период все женщины сталкиваются с отечностью ног, которая возникает из-за повышенной нагрузки на них, а также гормональной перестройки. Но отек может быть и симптомом патологического процесса — позднего токсикоза.



Вредные привычки, провоцирующие отеки

Подолгу сидеть в одном положении. Меняйте позу каждые 15 минут. Сидеть нога на ногу. Под тяжестью верхней ноги в нижней нарушается циркуляция и пережимаются вены, что препятствует оттоку крови.

Носить узкую обувь и высокие каблуки. В такой обуви опора ноги переходит на передний отдел стопы, пальцы упираются в носок обуви, ухудшается кровоток. Обувь с плоской подошвой тоже вредна — она приводит к плоскостопию и отекам.

Слишком увлекаться бегом, а также силовыми упражнениями.

Употреблять много соли. Она задерживает в организме воду, что приводит к отечности.



Что полезно

Чаще гулять пешком. Такие прогулки улучшают кровообращение.

Делать массаж ног.

Употреблять продукты с высоким содержанием калия.

Вечером перед сном класть под ноги небольшую подушку или валик, чтобы снять накопившееся за день напряжение.

Если вынуждены долго сидеть, полезно двигать стопой вверх-вниз или делать круговые движения ногами. Это поможет восстановить циркуляцию крови.

Делайте водные процедуры для ног. Отеки ног снимают ванночки с морской солью и контрастный душ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что при отеках и болях в суставах помогает клюквенный сок.

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