Политика

Трамп просил, но решения проблемы нет: Путин подтвердил, что президенты США и России обсуждали вопрос украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп во время двухсторонних переговоров на саммите G-20 сделал вопрос освобождения украинских моряков приоритетным. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита в Осаке (Япония).

«Эта тема поднималась. Я уже не помню, на обеде или в ходе нашей встречи, но, во всяком случае, президент США сделал эту тему одной из приоритетных в ходе нашего общения на G-20. Говорили, естественно, и по другим проблемам, но эта тема тоже поднималась», — сказал Путин, сообщает УНИАН.

По словам главы Кремля, в ходе встречи не было достигнуто никакого решения данного вопроса.

«Мы объяснили, что там происходит. Говорили на эту тему. Решения пока нет», — подчеркнул он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее корреспондент New York Times Майкл Кроули (Michael Crowley) утверждал, что Трамп не обсуждал с Путиным в Осаке вопрос захвата РФ украинских кораблей у берегов оккупированного Крыма.

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