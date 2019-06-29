Украина

Дожди с грозами: синоптики рассказали о погоде в начале июля

В Украине в период с 30 июня по 3 июля будет прохладно, местами пройдут дожди с грозами, температура выше отметки в 30° поднимется только в южных областях. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

30 июня и 1 июля будет облачно с прояснениями. На Левобережье днем 1 июля в западных областях местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный и западный, 5−10 м/с.

Температура 30 июня ночью 9−14°, в Карпатах 5−10°, днем 20−25°, в западных областях — 24−29°; 1 июля ночью 12−17°, днем в западной части — 26−31°, на остальной территории страны — 23−28°.

В Киеве 30 июня и 1 июля переменная облачность, осадков не предвидится. Температура 30 июня ночью 9−14°, днем ​​20−25°; 1 июля ночью 12−17°, днем ​​26−31°.

2 июля ночью в западных, северных и восточных областях, днем в Украине, кроме южных областей, 3 июля в южной части местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13−19°, днем 2 июля 25−31°, на юге до 34°.

Во вторник, 2 июля, в Киеве и области ожидается кратковременный дождь, местами грозы. Температура ночью 13−18°, днем 25−30°.

3 июля синоптики прогнозируют 20−26°, в южных областях местами 30−32°. В Киеве 3 июля — без осадков, температура 21−26°.

Более подробно о том, какая погода ждет украинцев в июле читайте в материале «ФАКТОВ»: Холод, дожди и шквалы: синоптики дали прогноз на ближайшее время.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter