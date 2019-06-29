Украина

Тарифы на электричество для бюджетных организаций не изменятся до конца 2020 года — решение НКРЕКУ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла изменения в Порядок формирования цен на универсальные услуги, которыми, в частности, регулятор предусмотрел возможность предоставления универсальной услуги для бюджетных организаций и других потребителей, электроустановки которых имеют мощность до 150 кВт в период до конца 2020 г. Это означает, что тарифы на электроэнергию для бюджетных организаций останутся на нынешнем уровне до конца 2020 года. Соответствующее решение было принято на заседание комиссии, которое состоялось 27 июня.

«На переходный период — с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года предусмотрена возможность поставки электрической энергии на условиях универсальной услуги дополнительно бюджетным учреждениям независимо от договорной мощности и потребителям, электроустановки которых присоединены к электрическим сетям с договорной мощностью до 150 кВт», — отмечается в решении.

Универсальная услуга также распространяется на малых бытовых потребителей с присоединенной мощностью до 50 кВт. Также регулятор принял формулы, которыми будет рассчитываться фиксированная стоимость универсальной услуги.

Данное решение было принято согласно исполнения норм ст. 63 закона «О рынке электроэнергии», которая обязывает поставщика универсальной услуги предоставлять ее на его территории бытовым и малым бытовым потребителям (мощностью до 50 кВт). Кроме того, в переходных положениях закона указано, что универсальную услугу до конца 2020 года также могут получать потребители с присоединенной мощностью до 150 кВт.

Напомним, новый рынок электрической энергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами Европейского Союза, начнет работать 1 июля 2019 согласно Закону Украины «О рынке электрической энергии».

По мнению политолога Петра Олещука, запуск рынка без отсрочек в определенный законом срок является первой весомой победой нового президента Владимира Зеленского, который не отклонился от курса реформ несмотря на попытки давления со стороны олигархов.

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