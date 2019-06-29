Политика

В годовщину смерти Василия Слипака Порошенко встретился с родителями певца на его могиле (фото)

Бывший президент Украины Петр Порошенко посетил могилу погибшего на Донбассе украинского оперного певца Василия Слипака. Это следует из его сообщения в Facebook.

«Ровно три года назад погиб Василий Слипак. Сегодня мы с Мариной и родителями Василия — Надеждой Васильевной и Ярославом Владимировичем — на Лычаковском кладбище у могилы их сына. Мы поминаем не просто Героя Украины, символа нации, мы поминаем украинца, который продемонстрировал, какой сильный украинский народ», — написал Порошенко.

Политик пообещал сделать все, чтобы Украина стала такой, какую видел в своих мечтах Слипак.

«Стоя перед могилой Василия, мы обещаем, что сделаем все, чтобы Украина была независимой, европейской страной. Такой, о которой мечтал Василий, за будущее которой отдал жизнь. Низкий поклон родителям Василия Слипака, за то, что воспитали великого сына своего народа, на примере которого будут воспитываться поколения украинцев», — заявил экс-президент.

Как писали «ФАКТЫ», в Европе и США 29 июня в годовщину гибели оперного певца и участника боевых действий против оккупантов на Донбассе Василия Слипака начнется Открытый международный музыкальный марафон. В течение четырех дней в Украине, Франции, США будет звучать посвящение «Тихая музыка для размышлений».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter