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Мир

В России растет число жертв наводнения, утонуть рискуют еще шесть городов и поселков (фото)

21:55 29 июня 2019 221
иркутская область
Инф. «ФАКТОВ»

В Иркутской области России срочно эвакуируют жителей затопленных городов и поселков. Одновременно население предупредили о разрастании зоны чрезвычайной ситуации. На затопленной территории могут оказаться еще шесть населенных пунктов. Кроме затопленного города Тулуна, в зоне риска город Нижниудинск, село Широково, поселок Октябрьский, населенный пункт Бирюсинск, поселок Шиткино и село Ухтуй.

наводнение

Тем временем, из-за паводка в Иркутской области уже погибли пять человек. Погибла пенсионерка из Тайшетского района, в затопленном доме в Нижнеудинске был найден мертвым мужчина. При самостоятельной эвакуации погибли 86-летний мужчина и его восьмилетний внук — их лодка перевернулась, и людей унесло течением. Всего с начала паводка госпитализированы 97 человек.

наводнение

наводнение

Напомним, из-за сильных дождей с 25 июня в Иркутской области подтопило более 3,7 тысячи жилых домов. Больше всего пострадали населенные пункты в долине рек, затоплена большая часть города Тулун после прорыва дамбы на реке. Синоптики тем временем обещают, что 30 июня ливневые дожди продолжатся, ветер усилится до 15 м/с.

Фото irk. today

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