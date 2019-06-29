Мир

В России растет число жертв наводнения, утонуть рискуют еще шесть городов и поселков (фото)

В Иркутской области России срочно эвакуируют жителей затопленных городов и поселков. Одновременно население предупредили о разрастании зоны чрезвычайной ситуации. На затопленной территории могут оказаться еще шесть населенных пунктов. Кроме затопленного города Тулуна, в зоне риска город Нижниудинск, село Широково, поселок Октябрьский, населенный пункт Бирюсинск, поселок Шиткино и село Ухтуй.

Тем временем, из-за паводка в Иркутской области уже погибли пять человек. Погибла пенсионерка из Тайшетского района, в затопленном доме в Нижнеудинске был найден мертвым мужчина. При самостоятельной эвакуации погибли 86-летний мужчина и его восьмилетний внук — их лодка перевернулась, и людей унесло течением. Всего с начала паводка госпитализированы 97 человек.

Напомним, из-за сильных дождей с 25 июня в Иркутской области подтопило более 3,7 тысячи жилых домов. Больше всего пострадали населенные пункты в долине рек, затоплена большая часть города Тулун после прорыва дамбы на реке. Синоптики тем временем обещают, что 30 июня ливневые дожди продолжатся, ветер усилится до 15 м/с.

Фото irk. today

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter