Бразилия – Аргентина: где смотреть онлайн полуфинал Кубка Америки-2019

Спорт

В ночь со 2 на 3 июля в Бразилии пройдет первый полуфинальный матч Кубка Америки-2019, в котором встретятся самые титулованные сборные Южной Америки — пятикратный чемпион мира Бразилия и Аргентина, в активе которой два звания лучшей команды планеты. Поединок пройдет в городе Белу-Оризонти на стадионе «Минейран», начало — в 03:30 по киевскому времени.

На пути к финалу «пентакампеоны» уверенно выиграли свою группу, не пропустив ни одного мяча, — подопечные Тите обыграли Боливию (3:0) и Перу (5:0), а также сыграли вничью с Венесуэлой (0:0). В четвертьфинале не без трудностей был пройден Парагвай — играя с 58-й минуты в большинстве, бразильцы не смогли забить ни в основное, ни в дополнительное время, но оказались более точными в серии пенальти.

Аргентина начала турнир с поражения от Колумбии (0:2) и ничьи с Парагваем (1:1), поставив под сомнение свой выход из группы. Впрочем, победа над Катаром (2:0) обеспечила Месси и компании выход в четвертьфинал, где подопечные Лионеля Скалони уверенно справились с Венесуэлой (2:0).

Примечательно, что турнир не отличается особой результативностью — больше двух мячей пока не забил ни один футболист. У бразильцев по два гола в активе Эвертона и Фелипе Коутиньо, у аргентинцев столько же забил Лаутаро Мартинес.

Кубок Америки-2019. Бразилия. Полуфинал



3 июля (среда)



Бразилия — Аргентина 03:30 «Матч ТВ» (Россия), «ESPN+», «Telemundo», «fuboTV» (все — США)

Отметим, что в другом полуфинале в ночь с 3 на 4 июля сыграют Чили и Перу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в матче Кубка Америки футболист ударил выбежавшего на поле фаната-«петуха».

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