26.01 / 26.24 29.44 / 29.78
Киев: +18
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Бразилия – Аргентина: где смотреть онлайн полуфинал Кубка Америки-2019

10:03 30 июня 2019 330
Бразилия – Аргентина: где смотреть онлайн полуфинал Кубка Америки-2019
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В ночь со 2 на 3 июля в Бразилии пройдет первый полуфинальный матч Кубка Америки-2019, в котором встретятся самые титулованные сборные Южной Америки — пятикратный чемпион мира Бразилия и Аргентина, в активе которой два звания лучшей команды планеты. Поединок пройдет в городе Белу-Оризонти на стадионе «Минейран», начало — в 03:30 по киевскому времени.

На пути к финалу «пентакампеоны» уверенно выиграли свою группу, не пропустив ни одного мяча, — подопечные Тите обыграли Боливию (3:0) и Перу (5:0), а также сыграли вничью с Венесуэлой (0:0). В четвертьфинале не без трудностей был пройден Парагвай — играя с 58-й минуты в большинстве, бразильцы не смогли забить ни в основное, ни в дополнительное время, но оказались более точными в серии пенальти.

Аргентина начала турнир с поражения от Колумбии (0:2) и ничьи с Парагваем (1:1), поставив под сомнение свой выход из группы. Впрочем, победа над Катаром (2:0) обеспечила Месси и компании выход в четвертьфинал, где подопечные Лионеля Скалони уверенно справились с Венесуэлой (2:0).

Примечательно, что турнир не отличается особой результативностью — больше двух мячей пока не забил ни один футболист. У бразильцев по два гола в активе Эвертона и Фелипе Коутиньо, у аргентинцев столько же забил Лаутаро Мартинес.

Кубок Америки-2019. Бразилия. Полуфинал

3 июля (среда)

Бразилия — Аргентина 03:30 «Матч ТВ» (Россия), «ESPN+», «Telemundo», «fuboTV» (все — США)

Отметим, что в другом полуфинале в ночь с 3 на 4 июля сыграют Чили и Перу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в матче Кубка Америки футболист ударил выбежавшего на поле фаната-«петуха».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины