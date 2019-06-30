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Путевка в будущее: крымчанам разрешили посидеть в автозаке (фото)
В аннексированном Россией Севастополе устроили очередную выставку российской военной техники, «изюминкой» которой стал новенький автоозак, посидеть в котором получил возможность каждый желающий посетитель выставки. Фото необычного «аттракциона» опубликовал ресурс Крым.Реалии.
Севастополь: на выставке военной техники посетителям показали полицейский автозак https://t.co/Z9ok3fp053 pic.twitter.com/DWoUMmY59K— Крым. Реалии (@krymrealii) 30 июня 2019 г.
Как видно на снимке, автозак серьезно заинтересовал как взрослых, так и подростков.
«Оккупанты крымчанам кроме автозаков, ничего не могут предложить», — сделал вывод один из комментаторов снимка.
«ФАКТЫ» неоднократно писали о милитаризации обучения детей в оккупированном Крыму. Доходит до того, что мамы дарят детям военные жетоны на шею, в которых указана группа крови и имя.
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