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Пытаются оттеснить на обочину международной политики, — Порошенко предупредил украинцев об опасности
Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко уверен, что обсуждение любых вопросов, касающихся Украины, должны проходить только с участием самой Украины. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, комментируя ход саммита «G-20» в Японии, сообщает Интерфакс-Украина.
«Судьбу Украины должны решать украинцы, и в переговорах с партнерами я исходил из принципа „Ничего об Украине — без Украины“. Прямо накануне предыдущего саммита „Большой двадцатки“, который проходил в Буэнос-Айресе, в Аргентине, я провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, потому что президент Трамп был в воздухе, как раз летел в Буэнос-Айрес. Это произошло сразу же после акта агрессии в Керченском проливе. Когда наши корабли были атакованы кораблями Российской Федерации», — сказал Порошенко.
Кроме того, в тот день состоялись переговоры с генсеком НАТО, с канцлером Меркель, с Джастином Трюдо и многими другими членами «Большой двадцатки». И было согласовано совместное решение, что пока не будут отпущены украинские корабли и моряки — с Путиным никто не будет проводить переговоры. И это слово соблюдено, отметил Порошенко.
Также экс-президент заявил, что всегда готов помочь и оказать поддержку новому руководству страны.
«Сейчас что-то изменилось? Сейчас — и мы видим эти риски — Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики. И я настоятельно рекомендую и руководству государства, готов предложить еще раз свою поддержку. Потому и я, и моя политическая сила — мы государственники. Нам категорически неприемлема позиция „чем хуже — тем лучше“. Если надо помочь связями, авторитетом, советами, разработкой стратегии — мы всегда готовы», — отметил лидер «Европейской солидарности».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пятый президент Украины Петр Порошенко заявил во время выступления перед сторонниками партии «Европейская солидарность» в Тернополе, что нарушение принципа «ничего об Украине без Украины» — часть русского реванша. По словам экс-главы государства, его команда держала этот принцип в течение пяти лет, чтобы никому и в голову не приходилось о чем-то без представителей нашей страны договориться с Кремлем. Перед любыми контактами с Москвой европейские и американские партнеры Украины согласовывали позицию с руководством страны, а потом подробно информировали о достигнутых договоренностях.
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