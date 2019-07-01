Добрались до Нью-Йорка: украинцы впервые прошли отдельной колонной на Всемирном прайде (видео)

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В Нью-Йорке и нескольких других городах США в воскресенье прошли гей-парады, посвященные 50-й годовщине столкновений между полицией и посетителями гей-бара Stonewall Inn, положившие начало современному движения за права геев и лесбиянок. Об этом сообщает Голос Америки.
Нью-йоркский парад привлек около трех миллионов зрителей с радужными флагами. По улицам города прошли более 650 групп, включая гражданских активистов, представителей корпораций, политиков и широко известных деятелей культуры — в общей сложности около 150 тысяч человек.
«Мне кажется у нас будет самый масштабный гей-прайд в истории земного шара», — заявил мэр города Билл Де Блазио, потенциальный кандидат в президенты от Демократической партии, который является убежденным поборником прав ЛГБТ.
Мэр Чикаго Лори Лайтфут, первая лесбиянка в должности главы города, стала одним из семи руководителей чикагского парада.
История ежегодных чествований прав геев сходит на фоне беспорядков в июне 1969 года, поводом к которым послужили неоднократные рейды полиции на известный гей-бар Stonewall Inn, расположенный в нью-йоркском районе Гринвич-Виллидж. Тогдашние события стали поворотным моментом в борьбе ЛГБТК-сообщества за гражданские права.
Более скромный Квир-марш «Освобождение» (Queer Liberation March) прошел возле бара в воскресенье утром. Его организаторы заявили, что гей-парады слишком коммерциализированные и проводятся под очень жестким контролем.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 23 июня в Киеве состоялось главное ЛГБТ-мероприятие Киева. Тысячи людей прошли по центральным улицам столицы Маршем равенства. В этом году основной темой мероприятия стала «Свобода. Единство. Борьба», а главным лозунгом — «Наша традиция — это свобода!».
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