- 02:55 «Тошнит от сисек»: Настю Каменских раскритиковали за выставленные напоказ прелести
- 02:28 Добрались до Нью-Йорка: украинцы впервые прошли отдельной колонной на Всемирном прайде
- 02:13 ФСБ России предъявила восьми украинским морякам обвинение в окончательной редакции
- 01:17 Убийственная смесь: ученые назвали вид отдыха, увеличивающий риск смерти на 50%
- 00:55 В США сайт для взрослых сделал дорогой подарок постоянному зрителю
- 00:22 Пытаются оттеснить на обочину международной политики, — Порошенко предупредил украинцев об опасности
- 30.06 23:52 Шансы на замужество резко возросли: Лобода на свадьбе поймала букет невесты
- 30.06 23:28 Скандально известный стеклянный мост в Киеве напичкали видеокамерами, способными распознавать лица
- 30.06 22:54 В Виннице обстреляли трамвай: один пассажир ранен
- 30.06 22:29 В Каменец-Подольском спасателям пришлось снимать детей с застрявшего колеса обозрения
- 30.06 21:59 Для киевских школьников вводят единый электронный ученический билет: что важно знать родителям
- 30.06 21:35 Знаменитая грузинская певица в знак протеста навсегда отказалась от концертов в России
«Тошнит от сисек»: Настю Каменских раскритиковали за выставленные напоказ прелести
Известная украинская исполнительница и судья Х-Фактора Настя Каменских поделилась горячими фото со съемок первого выпуска передачи.
В своем Instagramона разместила снимок прямо из-за судейского стола, выставив на показ свою грудь, которая, похоже, увеличилась в размерах после медового месяца.
В этот раз на Насте было облегающее платье, которое она примерила без белья.
Чтобы сделать снимок более эффектным, певица привстала из-за кресла, оттопырила попу и выставила свои прелести крупным планом. При этом направила в объектив сексуальный взгляд.
Традиционно часть пользователей восхитились красотой звезды: «Незаконно быть такой красивой, но ты молодец закон соблюдаешь», «Богиня!», «Настя, Настя… Господи, какая же красивая!», «Краса страны», «Beauty», «Настюша, ти виглядаєш просто супер».
Но нашлись среди фолловеров и те, кто возмутился частой демонстрацией певицы своих прелестей.
«Господи, Потап займись ею на выходных, а то лично мне кажется, недосмотр жёсткий, тычет своими достоинствами во все камеры», «Тошнит уже от Ваших сисек и поп, раньше была лучшего о Вас мнения», «Пиар дело хорошее, но достоинства Вам не прибавляет. Отписываюсь», «Лучше детей рожай, а то поздно будет, довыделываешься», «Фу, лошадь», — написали они в комментариях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Настя Каменских спровоцировала новый виток слухов о своей беременности. Поводом для этого стал пост исполнительницы в Сети, в котором она выставила новое фото, которое поклонники сочли провокационным — ведь на снимке отчетливо видно, что Настя Каменских беременна.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.