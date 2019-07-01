«Тошнит от сисек»: Настю Каменских раскритиковали за выставленные напоказ прелести

Шоу-бизнес

Известная украинская исполнительница и судья Х-Фактора Настя Каменских поделилась горячими фото со съемок первого выпуска передачи.

В своем Instagramона разместила снимок прямо из-за судейского стола, выставив на показ свою грудь, которая, похоже, увеличилась в размерах после медового месяца.

В этот раз на Насте было облегающее платье, которое она примерила без белья.

Чтобы сделать снимок более эффектным, певица привстала из-за кресла, оттопырила попу и выставила свои прелести крупным планом. При этом направила в объектив сексуальный взгляд.

Традиционно часть пользователей восхитились красотой звезды: «Незаконно быть такой красивой, но ты молодец закон соблюдаешь», «Богиня!», «Настя, Настя… Господи, какая же красивая!», «Краса страны», «Beauty», «Настюша, ти виглядаєш просто супер».

Но нашлись среди фолловеров и те, кто возмутился частой демонстрацией певицы своих прелестей.

«Господи, Потап займись ею на выходных, а то лично мне кажется, недосмотр жёсткий, тычет своими достоинствами во все камеры», «Тошнит уже от Ваших сисек и поп, раньше была лучшего о Вас мнения», «Пиар дело хорошее, но достоинства Вам не прибавляет. Отписываюсь», «Лучше детей рожай, а то поздно будет, довыделываешься», «Фу, лошадь», — написали они в комментариях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Настя Каменских спровоцировала новый виток слухов о своей беременности. Поводом для этого стал пост исполнительницы в Сети, в котором она выставила новое фото, которое поклонники сочли провокационным — ведь на снимке отчетливо видно, что Настя Каменских беременна.

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