Посол Украины объяснил, почему Россия не вернула украинских моряков вопреки обещаниям (видео)

Украина

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил о существовании договоренности об освобождении Россией украинских военнопленных моряков и возвращении российской делегации полномочий в ПАСЕ. Об этом он сказала в интервью одному из телеканалов.

По словам Кулебы, переговоры о возвращении России в ПАСЕ активизировались еще в начале этого года. Для этого Кремль должен был выполнить три условия: вернуть Украине пленных моряков, предоставить доступ комиссару Совета Европы по правам человека в Крым и уплатить взносы в Совет Европы.

Однако впоследствии, добавил посол, Европа дала понять России, что вернуться она может и без выполнения этих условий. Поэтому российская нота отечественному МИД в отношении моряков появилась не из-за решения ПАСЕ вернуть полномочия российской делегации, а потому что истекал конечный срок выполнения приказа Международного трибунала ООН.

«Просто так совпало, что в ночь с 24 на 25 июня как раз приняли эту резолюцию, а 25 истекал срок. Поэтому я подтверждаю, что тема моряков в ПАСЕ звучала. Но, я убежден, что Россия не собиралась выполнять эти три требования, потому что они понимали, что коалиция в их пользу уже зашла в такое состояние, когда вернет их без каких-либо уступок. Я думаю, произошло именно так», — отметил Кулеба.

Напомним, что 25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым суд обязал Россию освободить захваченных в плен в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива моряков и суда. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов. 26 июня в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Россия обостряет спор с Украиной из-за отказа выполнить приказ Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению захваченных украинских моряков.

27 июня президент Владимир Зеленский обвинил МИД и лично главу МИД Павла Климкина в действиях, которые могут сорвать процесс освобождения украинских моряков. Он заявил, что не видел ноту МИД РФ, в которой говорится о военнопленных моряках, а также его не проинформировали о ноте-ответе МИД Украины. Президент был возмущен тем, что Климкин ответил на ноту МИД РФ, не посоветовавшись с ним. По словам президента, нота-ответ МИД Украины может поставить под угрозу возвращение моряков. В тот же день Климкин обнародовал копии дипломатических нот РФ и Украины о военнопленных украинцах. Он назвал ноту МИД РФ «ловушкой» и «российским дипломатическим разводом».

Позже во время пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке президент России Владимир Путин опроверг связь между освобождением украинских моряков и решением ПАСЕ о возвращении российской делегации. По словам Путина, между освобождением моряков и возвращением России в ПАСЕ нет связи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия не предлагала освободить захваченных украинских моряков. Это «предложение» было пренебрежением к правосудию, поскольку не было никаких оснований для их задержания, а также оскорблением суверенитета ООН и Украины.

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