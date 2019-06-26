После голосования в ПАСЕ россияне дали понять, что чихать они хотели на Европу, — Дмитрий Кулеба

Украина

Россия была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в апреле 2014 года — сразу после наглой и дерзкой аннексии Крыма и развязывания кровавой драмы на Донбассе. В 2017 году в знак протеста страна-агрессор прекратила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около 33 миллионов евро в год, что привело к финансовому кризису в организации), заявив, что выплатит накопившийся долг (около 75 миллионов евро), если ПАСЕ «устранит угрозу дискриминации национальных делегаций». В предыдущие годы было предпринято несколько попыток вернуть россиян в ПАСЕ (эту идею горячо поддерживает и генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд), но они не увенчались успехом. Инициаторами снятия ограничений с России в этом году выступили Германия и Франция. Проект резолюции под названием «Усиление процесса принятия решений Парламентской ассамблеей относительно полномочий и голосования», то есть о возвращении российской делегации к работе, регламентный комитет Ассамблеи одобрил 3 июня. А в ночь на 25 июня текст резолюции был основным вопросом повестки заседания ПАСЕ. За это решение проголосовали 118 членов ПАСЕ (его в полном составе поддержали делегации Франции, Турции, Азербайджана, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии), против — 62 (солидарность с Украиной проявили Грузия, Латвия, Литва, Эстония; от Польши против резолюции проголосовали девять депутатов, один — за; от Великобритании — восемь, два за; от Швеции — четыре, один за), 10 воздержались. После этого украинская делегация приняла решение временно прекратить участие в работе Ассамблеи и опротестовала решение ПАСЕ. Глава делегации Владимир Арьев уточнил, что украинцы готовы участвовать лишь в рассмотрении вопросов, связанных с лишением полномочий российской делегации. А МИД Украины отозвал для консультаций нашего посла в Совете Европы Дмитрия Кулебу.

О произошедшем в Страсбурге «ФАКТЫ» поговорили с постоянным представителем Украины в Совете Европы Дмитрием Кулебой.

— Дмитрий, в прессе скандальное голосование в ПАСЕ уже окрестили «страсбургским заговором». ПАСЕ дискредитировала себя. В наших глазах так точно. Сотни тысяч украинцев чувствуют себя униженными. У всех один вопрос: что будет дальше?

— На самом деле главная жертва вчерашних событий не Украина, а Совет Европы. Потому что в данной ситуации и Украина, и Россия знают, что они будут делать, а Совет Европы подставил себя под удар с разных сторон.

Несомненно, основная проблема не в том, что россияне вернулись. А в том, что, во-первых, они вернулись, не выполнив ни одного требования Ассамблеи, которые им выдвигали с начала агрессии против Украины, во-вторых — что европейская дипломатия пошла на критические уступки России, не получив от нее ничего взамен. Поэтому я убежден, что произошедшее — это капитуляция Совета Европы перед Россией. Ведь когда одна сторона делает все, а вторая не делает ничего, это вовсе не дипломатия.

Интересы Украины были полностью проигнорированы. Так что Совет Европы должен нести ответственность за такое отношение к государству — члену организации. И мы работаем сейчас над тем, чтобы определить конкретные ответные шаги.

История этой организации теперь разделена на два периода — до 25 июня и после. С этого дня мы уже не имеем дела с организацией, которая была образцом верховенства права и защиты прав человека. Оказывается, там готовы скомпрометировать все принципы в угоду Российской Федерации — стране, которая является крупнейшим нарушителем и прав человека, и верховенства права в Европе.

— Член нашей делегации Борислав Береза высказался эмоционально: «Мне нечего делать в одном зале с нечистью у которой руки по локоть в украинской крови». По его мнению, «бабло победило добро». То есть для европейцев взносы россиян в ПАСЕ стали главным аргументом.

— Последовательные усилия вернуть россиян в ПАСЕ прилагались несколько лет подряд. Мы постоянно отбивались от таких попыток. Поэтому говорить, что это какое-то новое явление, не приходится.

Я не стал бы утверждать, что россиян вернули только ради получения их долгов, так как они категорически отказались платить взносы. Думаю, вопрос гораздо шире. Ключевым мотиватором было желание вернуться в состояние business as usual, как говорят англичане, то есть вести дела как обычно и нормализовать отношения с этим государством на отдельной конкретной платформе. А заодно решить несколько проблем, в том числе получение российских денег. Несомненно, этот фактор присутствовал, но я не назвал бы его главным.

— Что происходило в кулуарах и в зале?

— Факт, который меня поразил больше всего, — то, что до глубокой ночи зал Ассамблеи был практически полон. Обычно вечерами в здании ПАСЕ почти никого нет. После 17:00 в зале сидит от силы двадцать—тридцать человек. А тут с четырех вечера до часу ночи (девять часов подряд!) люди, привыкшие к размеренной и отнюдь не напряженной жизни, не покидали помещение. У них была одна-единственная цель — остановить попытки украинцев и наших партнеров изменить документ и сорвать реализацию плана по возвращению россиян. Упорство наших депутатов вызывало у них большое раздражение.

В кулуарах тоже кипела работа. Когда около полуночи я снова зашел в зал и увидел, что все на местах, что приблизительно одна и та же коалиция стабильно голосует за поправки (с самого начала был понятен приблизительный итоговый баланс — 140—160 голосов в пользу решения есть, и они никуда не расходятся, четко выполняют свою работу), то понял, какие мощные ресурсы были мобилизованы, чтобы обеспечить такую явку. Впервые в истории (я даже переспрашивал знатоков) состоялось столь долгое заседание, на котором присутствовало так много делегатов.

Расскажу эпический эпизод. Когда один британский депутат встал, чтобы остановить нарушение правил процедуры, которые допустила президент Ассамблеи Лилиан Мори Паскье (Швейцария), состоялся диалог на немного повышенных тонах. В результате она ему крикнула: «Успокойтесь! Здесь вам не британский парламент!» Это было очень смешно, ведь британский парламент — самый уважаемый парламент Европы. Ее фраза, прозвучавшая как оскорбление, свидетельствует о том, какого уровня достигли эмоции. На каком-то этапе некоторые уже не сдерживались. Например, когда выступал украинский депутат, в зале начинали свистеть или «забукивать» (несколько депутатов демонстративно тянули «бу-у-у»). Накал страстей был очень высоким.

— Россия за пять лет не сделала никаких выводов: не прекратила войну на Донбассе, не признала свою ответственность за катастрофу МН17 и химическую атаку в Солсбери, не освободила заложников и военнопленных. Она однозначно будет продолжать политику насилия, убийств и террора. Управа на нее когда-либо найдется?

— Отвечу так. Международные отношения построены на принципе долгосрочности. То есть «играть» в дипломатию и мировую политику всегда нужно вдолгую. Поэтому с нашей стороны было бы неправильно «обидеться и все бросить». Мы исходим из того, как я сказал в начале, что для нас Совет Европы уже не будет прежним. Но я выступаю категорически против такой опции, как наш выход из Совета Европы. Нельзя бежать от проблемы. Мы должны заниматься ее решением внутри этой организации, занимая жесткую позицию и отстаивая свои интересы.

Знаете, Украина вступила в Совет Европы немного раньше России (Украина — 9 ноября 1995 года, РФ — 28 февраля 1996 года), что считалось политически неправильным сигналом. Мол, нужно было сначала принимать Россию, а потом Украину, в крайнем случае — вместе.

В Совете Европы тогда были очень серьезные дискуссии о том, нужно ли принимать Россию, где шла первая чеченская война и совершались страшные преступления по отношению к людям, в главную правозащитную организацию континента. Тем не менее победили сторонники включения РФ в состав Совета Европы. Они руководствовались тем, что здесь, в Европе, якобы эффективнее заставить россиян соблюдать права человека в их стране. И вот прошло 20 лет. За это время Россия провела вторую чеченскую войну, напала на Грузию и на Украину. Здешние адвокаты России до сих пор призывают: «Давайте пойдем навстречу России, поскольку изнутри мы сможем лучше ее контролировать и принудим прекратить преступления». Поэтому вопрос о том, можно ли найти управу на Россию, в Совете Европы является риторическим. Здесь исходят из того, что надо вести с ней постоянный компромиссный диалог. То есть позволять ей делать все, но надеяться, что когда-нибудь она изменится.

В этом плане единственным исключением является период 2014—2015 годов, когда ПАСЕ беспрецедентно два года подряд лишала Россию полномочий в ПАСЕ. Это как раз была попытка найти управу.

Но вынужден признать, что после четырех лет отчаянной борьбы Совет Европы все равно скатился в свое естественное состояние. Он хочет вести с Россией диалог, дружить и верить в лучшее.

— Аналитики уже провели параллель нынешних событий с тем, что происходило в 1938 году в Мюнхене, где европейские лидеры согласились отдать на растерзание Гитлеру часть Чехословакии. Потакание агрессору имело страшные последствия. Через год обнаглевший от безнаказанности Гитлер развязал Вторую мировую войну.

— По масштабу эти события несопоставимы. У нас речь идет исключительно об одной площадке, где пошли на пусть беспрецедентные, но все-таки ограниченные уступки. А вот по сути они сопоставимы. И тогда, и сейчас вершители судеб Европы считали, что выполнить самые жестокие и неправомерные требования агрессора выгоднее, чем ему противостоять. В этом плане, несомненно, параллель очевидная.

— Мы видели, как в ПАСЕ наши депутаты, забыв о политических распрях, единой командой боролись за страну, демонстрируя, что могут объединиться ради общей цели. Совсем скоро у нас будет новая Верховная Рада. Кто попадет в ПАСЕ, большой вопрос. Не ухудшит ли это наши позиции в этой организации?

— Не могу предвосхитить результаты парламентских выборов и сказать, как новый парламент отнесется к произошедшему 25 июня. Но я считаю, что должна существовать некая последовательность политики национальной безопасности и в принципиально важных вопросах внешней политики. Поэтому надеюсь, что новая Рада будет исходить из того, что защита интересов Украины в ПАСЕ не должна зависеть от политической конъюнктуры в стране. Пока это все, что могу сказать. Посмотрим, как выборы закончатся.

— Как ведут себя триумфально возвратившиеся россияне?

— Сейчас это этакое нагловато-куртуазное поведение. С одной стороны, они ходят по кулуарам и подчеркнуто вежливо пытаются общаться с депутатами. С другой — идут на провокационные шаги, цель которых — продемонстрировать Совету Европы и Парламентской ассамблее, что Россия на всех чихала и будет делать то, что хочет.

Например, из всего списка делегации, приехавшей в Страсбург, на должность вице-президента Ассамблеи Россия номинировала самого одиозного представителя — Леонида Слуцкого. Этот персонаж является одним из адвокатов аннексии Крыма. В разгар войны он возил к президенту Сирии Асаду международные делегации. Российские журналисты, работающие в Госдуме, обвиняли его в сексуальных домогательствах. К тому же он находится под санкциями ЕС за участие в агрессии против Украины. И вот его выдвинули на руководящую должность, демонстрируя тотальное неуважение к этой организации. Европейцев это шокировало. Они-то думали, что приедут несчастные россияне, будут тут благодарить всех и обещать вести себя хорошо. А те приехали и нагло заявили: «Вы все тут никто и все равно сделаете то, что мы хотим».

А еще глава их делегации господин Толстой пообещал, что они привезут в Страсбург депутата из Крыма. Безусловно, это легитимизация аннексии. То есть они работают по своей схеме.

— Прокомментируйте мнение многих политологов, что последствия возвращение России в ПАСЕ для Украины катастрофические.

— Я на это смотрю как дипломат и как человек, который находится внутри процесса. Поэтому давайте апокалиптическое мышление оставим в стороне и будем мыслить рационально. Когда мы побеждали четыре года, сдерживая россиян, никто этого особо не замечал. Теперь отовсюду несется: «катастрофа», «все пропало», «мы все умрем». Скажу, что катастрофы нет. То, что произошло, — плохо. Это первое поражение после нескольких лет побед. Нужно как можно скорее от этого удара оправиться, нанести ответный удар и продолжать системную работу по защите национальных интересов и минимизации рисков повторения чего-то подобного в Совете Европы и в других организациях.

Ранее в Украине предательское решение ПАСЕ изобразили меткой карикатурой.

Фото: Радио Свобода



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter