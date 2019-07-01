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В Киеве взорвался автомобиль: фото и видео с места ЧП
В понедельник, 1 июля, в Соломенском районе Киева в результате взрыва загорелся автомобиль Lexus GS 300. Ранее в Попаснянском районе Луганской области подорвали инкассаторский автомобиль «ПриватБанка».
В столице инцидент случился около часа ночи возле жилого дома по улице Василия Липковского, 31.
Как сообщает «Информатор», ссылаясь на слова очевидцев, которые в момент взрыва они находились во дворе дома, сначала был слышен мощный хлопок, затем они увидели, как из моторного отсека припаркованного автомобиля Lexus GS 300 вырывается мощный столб пламени красного цвета.
Пожарные приехали буквально через несколько минут. Несмотря на оперативное реагирование, у авто практически полностью выгорел моторный отсек. Также огонь серьезно повредил лобовое стекло и салон автомобиля.
Правоохранители предполагают, что причиной пожара мог послужить взрыв. К счастью на момент происшествия в автомобиле никого не было.
На месте работали спасатели ГСЧС, экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Владельца взорвавшегося Lexus и причины инцидента установит следствие.
Напомним, две недели назад в Киеве горели гаражи во дворе многоэтажных домов на пересечении улиц Бульварно-Кудрявской и Тургеневской. По свидетельству очевидцев, пожару предшествовали сильные взрывы, в результате которых кирпичи разлетались на несколько метров, повредив припаркованные у домов автомобили.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о взрыве припаркованного автомобиля на улице Академика Вильямса в Голосеевском районе столицы, в результате которого тяжелые травмы получил мужчина, который и оказался диверсантом.
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