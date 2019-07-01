Рейс переносили 6 раз: украинские туристы застряли в итальянском аэропорту (фото)

Происшествия

Украинская авиакомпания SkyUp постоянно попадает в скандальные ситуации, когда задерживаются и переносятся рейсы, а пассажиры вынуждены с маленькими детьми несколько часов, а то и суток ожидать в аэропортах. Очередная ситуация, когда украинские туристы застряли в аэропорту итальянской Катании, произошла 30 июня. Об этом в Facebook сообщила Анастасия Банцер.

Рейс PQ672 компании SkyUp, должен был вылететь из Катании в Борисполь в 18:40 в воскресенье, 30 июня. Его переносили 5−6 раз.

По ее словам, после 10 часов задержки рейс пропал со всех табло. Причина якобы была в том, что борт не вылетел еще из Борисполя.

Позднее появилась информация, что в Борисполе началась посадка.

«Наш вылет в 7:20 утра, в 2 ночи (спустя 8 часов задержки рейса и за 2 до начала регистрации, выходит) мне пришло сообщение от SkyUp, чтоб мы подошли к выходу из аэропорта, они отвезут нас поспать», — пишет женщина.

По словам других пассажиров рейса, туристы не имеют никакой поддержки от авиаперевозчика. В колл-центр невозможно позвонить, никто не отвечает.

О переносе указанного рейса также сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пассажира Андрея Деревянко. По его словам, через некоторое время после переноса рейса людям предложили переночевать в отеле. Часть пассажиров злополучного рейса согласилась ехать в отель, а часть — осталась в аэропорту, опасаясь, что авиакомпания может в очередной раз подвести и оставить туристов самих решать проблему возвращения.

Отметим, пассажиры авиакомпании SkyUp постоянно сталкиваются с проблемами при перелетах.

Ранее «ФАКТЫ» писали о туристах, которые не могли 17 часов вылететь в Харьков из аэропорта Барселоны (Испания). Все они купили билеты в авиакомпании SkyUp.

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