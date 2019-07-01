У Зеленского сделали неоднозначное заявление о русском языке на Донбассе

Украина

Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан, которого в День Конституции заметили на концерте российского артиста Артура Пирожкова (Александра Реввы), заявил, что на оккупированных территориях Донбассе русский язык мог бы стать региональным, при условии, что государственный язык — украинский, а территории — в составе Украины.

Об этом Андрей Богдан заявил в интервью «РБК-Украина». Отвечая на вопрос по поводу скандального предложения провести референдум относительно переговоров со страной-агрессором — Россией, глава АП заявил, что «там было не так»: «Не про переговоры с Россией, а по каким-то тонким моментам, например, по вопросу о языке. Мы можем Донецкой и Луганской области позволить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране? Ставим вопрос — „да / нет“. Если можем, тогда Донецк и Луганск общаются на русском языке».

В то же время он отметил, что не является сторонником введения второго государственного языка — русского, что лишь усугубит конфликт, однако добавил что «есть проблема» и ее «надо решать».

Отвечая на вопрос, может ли быть выходом закон Колиснеченко-Кивалова, которым и вводились региональные языки, и который был отменен, Богдан отметил: «Региональные языки — наверняка. Лично мое мнение: я бы позволил Донецке и Луганске государственный — украинский, региональная — российская и при условии, что после этого они — территория Украины».

При этом глава АП не волнуется по поводу того, что подобная ситуация может сложится и в других регионах, если, к примеру, Харьков и Одесса тоже захотят региональный русский. «Тогда давайте заставим всех говорить по-украински? Тогда остановимся на том, что Украина — это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области. Мы должны искать компромиссы, или мы должны всем навязывать мнение какой-то части Украины?» — заявил Богдан.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине был принят Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

А недавно 51 народный депутат Украины подал в Конституционный суд представление, касающееся проверки утвержденного языкового закона на соответствие Конституции.

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