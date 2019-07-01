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Украина

Вор и убийца: в сети показали типичного защитника «русского мира»

9:36 1 июля 2019 220
«Комендант» Горловки Микулин
Инф. «ФАКТОВ»

На улицах оккупированной Горловки (Донецкая область), рядом с которой ВСУ повредили комплекс артиллерийской разведки и корректировки российского производства «Зоопарк-1», висят объявления о розыске некогда «освободителя» и «борца с фашизмом», а сейчас вора и убийцы — бывшего «коменданта» города Юрия Микулина.

Фото с улиц Горловки в Twitter выложил журналист Денис Казанский. «На улице висят объявления о розыске опасного преступника — бывшего коменданта города Юрия Микулина. Долгое время людям рассказывали, что это освободитель, который борется против фашизма. А потом оказалось, что это вор и убийца. Бывает», — говорится в комментарии к фото.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики «ДНР» отправили «на подвал» бывшего руководителя фракции «Партии регионов» в Донецком областном совете Николая Загоруйко, который на оккупированных территориях служил «русскому миру».

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