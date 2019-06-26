Корректировал огонь боевиков: в ВСУ рассказали о повреждении комплекса "Зоопарк" (видео)

Украина

На Донбассе в районе оккупированной Горловки ВСУ повредили комплекс артиллерийской разведки и корректировки российского производства «Зоопарк-1».

Оказалось, что во вражескую технику попали бойцы полка «Азов», который несет службу в районе Светлодарской дуги. Военнослужащие определили, что огонь боевиков из ствольной артиллерии 122- и 152 мм по их позициям корректировался комплексом «Зоопарк-1» — контрбатарейным радаром российского производства.

Подтверждение его работы с окраин Горловки было получено при помощи беспилотника. Этот комплекс способен определять точки выхода и прихода, начиная от 72 минометов, и заканчивая оперативно-тактическими ракетами. При его помощи возможна корректировка артиллерии в пределах 20−30 км в зависимости от рельефа местности.

По данным бойцов полка «Азов», «Зоопарк» в боевом положении (с развернутой антенной во время корректировки) за все время АТО / ООС был впервые зафиксирован на фото и видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале апреля этого года миссия ОБСЕ задокументировала появление в районе захваченной боевиками Горловки новейшей российской радиолокационной станции артиллерийской разведки и целеуказания, которая входит в состав комплекса «Зоопарк-1»





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