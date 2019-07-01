Украина

С 1 июля в Украине подорожало оформление ID-карт и загранпаспортов: сколько стоит услуга

С 1 июля 2019 года увеличилась стоимость оформления документов с электронным носителем, в частности, биометрического загранпаспорта и паспорта гражданина Украины в виде ID-карты. Ранее сообщалось о планах правительства ограничить действие паспорта гражданина Украины в виде книжечки.

Как сообщают в Государственной миграционной службе, новые тарифы на админуслугу в сфере миграции введены согласно недавнему постановлению Кабмина. «Согласно внесенным изменениям, с 1.07.2019 года стоимость оформления документов с бесконтактным электронным носителем вырастет не более чем на 30%. В то же время изменится и стоимость бланков документов с бесконтактным электронным носителем», — говорится в сообщении.

Изменится также стоимость оформления ряда других документов для иностранцев и лиц без гражданства в Украине.

В миграционной службе также сообщили, что для граждан, которые уже оплатили административный сбор, но не успели оформить документ до 30 июня 2019 года, предусмотрена возможность осуществить доплату.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в обновленном рейтинге паспортов мира Global Passport Power Rank украинский паспорт поднялся на 23-ю позицию. Теперь украинцам доступны для поездок 133 страны: в 91 государство визы не требуются вообще, еще в 42 странах достаточно оформить так называемую «визу по прибытию», подтверждаемую в аэропорту.

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