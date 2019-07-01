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Украина в ПАСЕ: Комитет Рады принял важное решение
После того, как в Стасбурге (Франция) было принято решение вернуть делегацию России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Украина приняла ряд важных решений относительно своей делегации в Ассамблее. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Владимир Арьев.
Он отметил, что парламентский комитет по иностранным делам решил приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ до решения Венецианской комиссии относительно полномочий делегатов от Госдумы РФ, избранных с участием жителей Крыма. Украинские парламентарии могут возобновить работу только после выполнения Россией главных пунктов резолюций ПАСЕ — безусловного освобождения захваченных моряков и политзаключенных, обеспечения прав крымских татар в аннексированном Крыму.
Также комитет рекомендовал председателю Верховной Рады отозвать приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за выборами в Украине.
Кроме того, нардепы советуют председателю Верховной Рады отказаться от участия в конференции председателей парламентов в рамках ПАСЕ в сентябре и провести соответствующие консультации с председателями парламентов других стран-членов Совета Европы, занимающих общую с Украиной позицию.
Украинскому МИДу парламентарии рекомендуют не принимать кандидатуру нового главы офиса СЕ в Украине до проведения консультаций с новоизбранным генеральным секретарем Совета Европы.
Также украинские парламентарии намерены обратиться к странам-членам Совета Европы не принимать полномочия делегатов РФ в ПАСЕ, находящихся под санкциями ЕС и напомнить европейским политикам о необходимости соблюдать задекларированные ценности Совета Европы.
Ранее в МИД Украины заявили, что возвращение делегации России в ПАСЕ ослабит эту организацию, подрывая справедливость и прозрачность правил в Совете Европы.
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