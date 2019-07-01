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В Харькове обокрали Апелляционный суд: детали и фото с места происшествия
В Харькове неизвестные совершили кражу в помещении Апелляционного суда. Ранее в Краснокутском районе под Харьковом неизвестные унесли из дома бизнесмена почти миллион гривен.
Как сообщили в областном главке полиции, грабители демонтировали в здании Апелляционного суда металлические решетки на первом этаже и залезли через окно в кабинет.
Воры забрали два системных блока, блок бесперебойного питания и флэш-накопитель. Общую сумму убытков подсчитывают.
По словам работников суда, на пропавшем оборудовании находилась служебная информация об обращениях граждан в суд, а также статистические данные.
«В настоящее время проводится осмотр места происшествия и устанавливаются все обстоятельства. Решается вопрос об открытии уголовного производства», — говорится в сообщении полиции.
Напомним, на днях в одном из одесских дворов таксист пытался украсть канализационный люк. Также сообщалось, что в Одессе из авто похитили сумку с несколькими миллионами гривен.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...