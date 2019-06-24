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Кража века: в Одессе таксист снял во дворе канализационный люк и попал на видео
В Одессе произошло курьезное ЧП — в сеть попало видео, на котором в одном из дворов водитель иномарки ворует канализационный люк.
«У нас тут просто номинант на премию „Преступление века“. Мужчина приехал на авто (и не дешевой) в обычный одесский дворик и украл оттуда крышку канализационного люка», — сообщил автор видео, опубликованного в Facebook одесского ресурса «Редакция».
По информации, которую сообщил очевидец, авто работает в Одессе в режиме такси.
В полиции уже сообщили, что после резонанса в сети вор вернул люк на место.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, как в Одессе из авто похитили сумку с несколькими миллионами гривен.
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