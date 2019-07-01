После основания Речи Посполитой многие украинские князья отреклись от родной культуры и веры

История современности

Как это было

1 июля 1569 года в результате Люблинской унии (договора об объединении Королевства Польского с Великим княжеством Литовским, Русским и Жемантийским) было основано новое государство — Речь Посполитая. В ее состав вошли почти все этнические украинские земли. Это событие имело серьезнейшие последствия для нашего народа.

«В Великом княжестве Литовском языком деловодства был староукраинский»

— Накануне подписания в 1569 году Люблинской унии (объединения) основная часть украинских земель была южной окраиной одного из крупнейших в то время государств Европы — Великого княжества Литовского, Русского и Жемантийского, — говорит профессор Киевского университета имени Бориса Гринченко, доктор исторических наук Виталий Щербак. — Влияние центральных властей на южные окраины было слабым. Главное, чтобы вовремя и в полном объеме поступали налоги, а во время войны местные феодалы приводили в войско великого князя литовского вооруженные отряды. Управляли на украинских землях потомки княжеских родов времен Киевской Руси — Острожские, Вишневецкие, Збаражские, Чарторыйские… Всего порядка двух десятков родов. Особенно много князей жило на Волыни. Украинские (русинские) князья занимали высокие посты, были членами Государственного совета Великого княжества Литовского. Нужно сказать, что эта держава переняла значительную часть элементов административного управления у Киевской Руси. Официальным языком деловодства в Литовском государстве был староукраинский (его также называют старорусским, ведь он использовался в Киевской Руси).



— Почему Великое княжество Литовское решило объединиться с Королевством Польским?



— Причиной стала агрессия со стороны Московии. К моменту подписания Люблинской унии московиты уже много десятилетий пытались расширить свои владения на западе. Кстати, в 1514 году в грандиозной битве под Оршей на берегу Днепра армия великого князя литовского, значительную часть которой составляли украинские и белорусские полки, разгромила превосходившее ее по численности войско Московского княжества. Командовал объединенными войсками Великого княжества Литовского князь с Волыни Константин Острожский.



Но Московия не унималась, развязывая все новые войны. Когда начались переговоры с Польшей об объединении, Литва продолжительное время участвовала в Ливонской войне за земли Прибалтики, зачинщиком которой было Московское царство (царь Иван Грозный стремился прорубить окно в Европу — получить выход к Балтийскому морю).



Польша стремилась к объединению тоже из-за внешней угрозы, исходившей от немецких рыцарских орденов и Швеции. Унии между Великим княжеством Литовским и Королевством Польским заключались неоднократно, начиная с 1385 года (Кревская уния). Но тогда речь шла о том, что один государь становился монархом обеих держав. После смерти короля уния утрачивала силу. Переговоры, начавшиеся в Люблине в 1569 году, были о другом — об объединении Литвы и Польши в единое государство.

— В них участвовали украинские князья?

— Да. Более того, в конечном итоге их голоса сыграли важнейшую роль в том, что объединение состоялось. Расскажу по порядку. Первые переговоры элиты обеих стран начались в январе 1569 года в Люблине. Группу украинских магнатов возглавлял князь Константин Вишневецкий. В ходе переговоров стало ясно, что Польша стремится попросту поглотить Великое княжество Литовское, подчинить себе его вооруженные силы. Литовские и украинские представители согласиться с этим не могли, предлагали равноправный союз — чтобы в Литве остались свое войско, государственная администрация, язык деловодства (староукраинский). Однако поляки жестко стояли на своем, особую непримиримость проявили магнаты Замойские. Поняв, что договориться не удастся, литовские князья в ночь на 1 марта удалились, так сказать, по-английски — не прощаясь.



В этой ситуации польский король Сигизмунд Август решил переманить на свою сторону украинскую шляхту.



— С помощью денег?



— Нет. Элита украинского общества состояла из аристократии — князей и просто шляхтичей. Так вот, польский король, во-первых, уравнял в правах шляхтичей с князьями, во-вторых, расширил права всего привилегированного класса.



«К сожалению, в Люблинской унии записано, что она являлась объединением лишь двух народов — польского и литовского»

— На каких основаниях польский король даровал привилегии шляхте другого государства?



— Он это сделал как бы авансом. Мол, если произойдет объединение Польши с Литвой, то украинские князья, шляхта будут чувствовать себя в новом государстве значительно комфортнее, чем в Великом княжестве Литовском. Важно отметить, что за три года до описываемых событий права шляхты и князей в Литве уравнивались согласно статье II Литовского статута. Однако эта юридическая норма не работала — аристократия по-прежнему смотрела на обычных шляхтичей свысока. А тут польский король дал надежду шляхте на повышение статуса в обществе.



Речь Посполитая создана во многом благодаря украинским князьям. Репродукция картины Яна Матейко «Люблинская уния»

— И ход Сигизмунда Августа сработал?



— Да. Причем король наглядно продемонстрировал, что не отступится от плана объединения государств. Довольно наглым образом через два с половиной месяца после срыва переговоров в Люблине, в мае 1569 года, объявил о присоединении к Польше Подляшья и Волыни, входивших в состав Великого княжества Литовского.



— Из-за этого не вспыхнула война между Литвой и Польшей?



— Нет. Уже в июне переговоры об унии в Люблине возобновились. В этот раз украинские представители полностью стали на сторону польской делегации. В значительной мере благодаря их голосам уния была подписана. Это произошло 1 июля 1569 года.



— Подписали на кабальных польских условиях?



— Нет. Великое княжество Литовское сохранило свое войско, законодательство, язык деловодства, государственные герб и печать. Литовское право распространялось на Волынь, Подолье и Поднепровье. В то же время Русское (с центром во Львове) и Белзское воеводства использовали польское законодательство. Новое государство получило название Речь Посполитая (переводится «Республика»).



— Что в новом государстве изменилось для украинского народа?



— Прежде чем ответить на этот вопрос, следует сказать, что в Люблинской унии записано, что это союз двух народов — польского и литовского. Украинцы (русины) изначально оказались не на первых ролях. Почти через 90 лет после Люблинской унии гетман Иван Выговский попытался устранить эту несправедливость, подписав Гадячский договор. В проекте документа Речь Посполитая именовалась государством трех народов — польского, литовского и украинского (русского). Однако сейм в Варшаве отверг эту идею. Гадячский трактат (договор) был все же утвержден, но на не выгодных для украинцев условиях.



Так вот, до образования Речи Посполитой наш народ не знал крепостничества. Украинские крестьяне просто платили налоги своим господам. А через 22 года после подписания Люблинской унии началось их закабаление. Проводилось оно следующим образом. В 1590 году было принято сеймовое постановление (конституция), в котором записали, что «пустыня» на восток от города Белой Церкви должна быть заселена. На самом деле эти земли были и без того населены. Достаточно сказать, что восточнее Белой Церкви находится Киев. Разве это «пустыня»?



В соответствии с конституцией сейма государство стало раздавать украинские земли на Поднепровье шляхте, прежде всего польской. Достаточно было показать документ о шляхетском происхождении, и человек мог претендовать на определенное количество земли с подданным населением. Новые хозяева начали внедрять характерную для тогдашней Польши систему фольваркового (панского) хозяйства, когда крестьян принуждали работать на владельца фольварка. Началось с одного дня в неделю работы на пана, затем панщина увеличилась до шести дней.

После открытия в 1492 году Америки развернулась ее колонизация. Оттуда в Европу стали вывозить большое количество золота. Произошло то, что принято называть «революцией цен» — их рост в связи с падением стоимости благородных металлов. При этом на европейском континенте резко возрос спрос на продукты питания. Польские шляхтичи, получившие в Украине обширные земли с крестьянами, стали продавать зерно и мясо за рубеж. Платить европейцам было чем — у них появилось много золота.

«Носителями идеи возрождения украинского самостоятельного государства, защиты его культуры и православной веры стали казаки»

— Каким стало положение украинской шляхты после объединения Великого княжества Литовского с Польшей?

— В Речи Посполитой украинские князья стали массово отрекаться от традиций своего народа, переходить в католичество — стремились ничем не отличаться от польских магнатов. Даже дети князя Константина Василия Острожского, хранившего и развивавшего родную культуру (основал Острожскую академию, издал Острожскую Библию), ополячились, стали украинофобами. Это касается и Яремы Вишневецкого из старинного украинского (русинского) рода. Он воспитывался в православной традиции, но, став взрослым, принял католичество. А когда гетман Богдан Хмельницкий поднял казаков на освободительную войну, Ярема повел против него свою личную пятитысячную армию, состоявшую в основном из украинцев. Преданность польской короне князей-русинов была столь искренней, что одного из них — Михаила Вишневецкого — во второй половине XVII века сейм избрал королем Речи Посполитой. На момент подписания Люблинской унии существовало более двадцати влиятельных украинских княжеских родов. По иронии судьбы в Речи Посполитой они почти полностью вымерли.

Король Речи Посполитой Михаил Вишневецкий правил страной четыре года

Носителями идеи возрождения украинского самостоятельного государства, защиты его культуры и православной веры стали казаки. Одной из ключевых причин того, что им так и не удалось сохранить созданное в середине XVII века государство под официальным названием Войско Запорожское, стало то, что казаков не поддержала национальная элита — княжеские роды.

— Союз Польши и Литвы помог им справиться с агрессивными притязаниями соседних стран?

— В значительной мере — да. Речь Посполитая отвоевала у Московского царства захваченные им территории — Чернигово-Сиверскую землю. А в 1621 году в грандиозной битве под Хотином объединенные силы Польши, Литвы и украинских казаков разгромили армию Османской империи, пытавшуюся поработить новые европейские народы. В том сражении участвовали 40 тысяч казаков под руководством гетмана Петра Сагайдачного. Литва смогла выставить только 30 тысяч воинов. За несколько лет до этого Сагайдачный со своими казаками совершил успешный поход на Москву.

— Оригинал Люблинской унии сохранился?

— Да. Его можно увидеть в Люблинском историческом архиве. Это больших размеров пергамент, на котором написан текст договора 1569 года об объединении Польши и Литвы. К нему прикреплено большое количество печатей. Среди них печати украинских князей.



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