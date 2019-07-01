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Июнь 2019 года признали самым жарким в истории Киева
Июнь 2019 года в Киеве стал самым жарким с 1881 года, а дневная температура превышала +30 градусов 14 дней из 30. Жарким выдался и первый день второго летнего месяца.
Об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. «Среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила +23,6 ° С, что на 5,4 ° С выше климатической нормы», — утверждают метеорологи и добавляют, что в первый месяц лета было зафиксировано 11 температурных рекордов.
В то же время последний день месяца — 30 июня — стал самым холодным в июне (температура воздуха под утро опустилась до + 13,5 ° С), а жарче всего в столице было было 22 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 34,0 ° С.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 2 июля, с севера к Украине приблизится атмосферный фронт. Он принесет в северные области страны, а местами на Запад и в Центр кратковременные дожди и грозы. Такая погода может захватить и часть Харьковской области. На остальной территории будет сухо и солнечно.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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