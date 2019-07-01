Самолет Шарм-эль-Шейх — Харьков экстренно сел в "Борисполе": багаж пассажирам не выдают (видео)

Происшествия

Самолет авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс Шарм-эль-Шейх — Харьков, экстренно приземлился в аэропорту «Борисполь». Об этом сообщают в соцсетях.

«Самолёт из Шарма, не смог сесть в Харькове — и экстренно с скорыми и пожарными приземлился в Борисполе, никто не пострадал — но было очково, в аэропорту народ лютует», — пишут в соцсетях.

Также пользователи пишут, что багаж пассажиров отправят в Харьков на автобусах.

«В Киеве багаж не выдают, говорят отправят на автобусах на Харьков, когда это будет — неизвестно. Воды, еды не выдают, много людей с грудничками и маленькими детьми, представитель в Харькове спрятался, представитель в Киеве ничего не знает», — жалуются пассажиры.

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что посадка самолета, выполнявшего рейс Шарм-эль-Шейх — Харьков, в аэропорту Борисполь состоялась по техническим причинам из соображений безопасности пассажиров.

Также в авиакомпании SkyUp прокомментировали ситуацию с другим бортом, выполнявшим рейс PQ 672 из итальянской Катании. Самолет не смог выполнить рейс вовремя, поскольку система воздушных сигналов не выдавала корректной информации.

«В таком случае самолету запрещено совершать полеты. Безопасность пассажиров — всегда приоритет № 1 для нас», — сообщили в авиакомпании.

У авиаперевозчика добавили, что авиакомпании обеспечила выполнение рейса на другом самолете.

«Переговоры с аэропортом, всеми сторонами процесса, согласование новых слотов для самолета — все это требует времени. Именно поэтому предполагаемое время вылета менялось несколько раз», — сообщили в SkyUp.

Как писали «ФАКТЫ», украинская авиакомпания SkyUp постоянно попадает в скандальные ситуации, когда задерживаются и переносятся рейсы, а пассажиры вынуждены с маленькими детьми несколько часов, а то и суток ожидать в аэропортах. Так, 30 июня украинские туристы застряли в аэропорту итальянской Катании.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter