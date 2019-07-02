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Офицер ВСУ рассказал о потерях у боевиков на Донбассе за первый месяц лета
В июне 2019 года бойцы подразделений Объединенных сил на Донбассе уничтожили более 30 оккупантов, свыше 60 боевиков получили ранения различной степени тяжести. В первый день июня ВСУ, отомстив за подрыв санитарного «Хаммера» и гибель военнослужащего и медика, ликвидировали одного боевика и ранили еще двоих.
О потерях российско-оккупационных войск сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»). По его информации, небоевые потери оккупантов составили семь человек (нарушение мер безопасности, смерть в результате болезни, суицид). «Данная цифра может отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков и российскими военными потерь», — добавил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео уничтожения огневой позиции боевиков в Донецкой области, с которой те систематически обстреливали украинских военных из гранатометов и 82 мм минометов.
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