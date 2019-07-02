Украина

Украинские военные на Донбассе дали жесткий ответ боевикам за обстрел украинского санитарного автомобиля в районе Водяного. Об этом пишет в Facebook волонтер, бывший участник АТО Мартин Брест.

«В результате нескольких попаданий из неизвестного, но разрешенного здравым смыслом оружия, у сепаров тихонечко, но сильно повреждена бєха. Чутка горела. 1−200, 2−300, но скорее всего из них, судя по перехвату, еще минимум один — не жилец», — написал он.

По его словам, акция возмездия со стороны украинских бойцов была ожидаемой после вчерашнего инцидента.

«Так не бывает на свете, чтоб на шестой год войны можно было убить двух наших просто так, без ответки. Вот не бывает, пока у нас армия — именно эти ребята, и хотя умом-то понимаешь, что сколько ты ни разводи сили и средства на севере — все равно на юге пролетит ракета…» — пишет он.

Как писали «ФАКТЫ», 1 июля в районе Водяного Донецкой области боевики обстреляли украинский санитарный автомобиль, перевозивший раненого. В результате обстрела погибли водитель и военный медицинский работник.

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