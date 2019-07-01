На Донбассе успешно разгромили огневую точку боевиков: в сеть попало мощное видео

Украина

Волонтеры фонда «Вернись живым» показали видео о том, как была уничтожена огневая позиция террористов в Донецкой области, с которой те систематически обстреливали украинских военных.

В фонде сообщили, что боевики из уничтоженной позиции «работали», в основном, по нашим укреплениям из автоматических гранатометов и 82 мм минометов. Перед очередным вражеским обстрелом наши бойцы вычислили, откуда ведется огонь и сработали на опережение.

«На шестом году войны, чтобы точно вести огонь по противнику, не надо рисковать жизнью бойцов. Для разведки достаточно запустить квадрокоптер, навестись и сделать выстрел можно с помощью планшета с программой для артиллеристов ГРК Броня — Armor», — отметили в фонде.

Напомним, на днях на Донбассе украинские военные уничтожили вражескую пулеметную точку. Выстрелом из ПТУРа позиция врага была обезврежена, один боевик ликвидирован, двое ранены. Метким выстрелом был ликвидирован под Донецком пророссийский снайпер.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали видео, на котором беспилотник ВСУ нанес точный удар по вражеским позициям боевиков на Донбассе.

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