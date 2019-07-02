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Общество и люди

Полное безумие: сеть возмутило видео с экстремалом на мосту в Киеве

9:51 2 июля 2019 9
Мост
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть попало видео с экстремалом, который лазит по одному из мостов в Киеве. Пользователи активно комментируют видео.

«Мне маму жалко», — написал один из них.

«Он проверить хочет, на скольколько будет болшое петно крови, если он пиз*анется от туда», — добавил другой.

«Полное безумие», — написал третий.

«Есть люди с адреналиновой зависимостью) пусть прыгают, ну если он без этого не может. На планете 6 млрд, это и так много уже», — пояснил четвертый.

Как писали «ФАКТЫ», утром 17 июня в Киеве на проспекте Победы под путепроводом грузовиком был смертельно травмирован мужчина, который спрыгнул на движущийся автомобиль с моста.

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