Украина

На Донбассе уничтожили два комплекса "Торн" россиян: в сети показали видео точного удара

В сеть выложили видео уничтожения ВСУ в районе населенного пункта Майорового (бывший Красный Октябрь, Донецкая область) двух станций разведки «Торн-МД» российского производства. Ранее под Горловкой бойцы «Азова» повредили комплекс артиллерийской разведки и корректировки российского производства «Зоопарк-1».

По информации украинского офицера Дмитрия «Мюллера», техника боевиков была уничтожена 29 июня. «В результате точного попадания потери врага составили: минус две станции, два боевика проходят вечную службу в „200 бригаде“, еще трое — вступили в отношение с „300 батальоном“!» — сообщил он в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео уничтожения трех огневых точек боевиков под оккупированным Докучаевском.

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