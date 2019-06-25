Украина

ВСУ уничтожили три огневые точки боевиков на Донбассе: в сеть попало видео удара

В районе оккупированного Докучаевска (Донецкая область) подразделения Объединенных сил уничтожили три огневые точки противника. Ранее в сеть выложили видео нанесения точного удара с беспилотника по позициям боевиком.

Как сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»), потери у противника составили 10 боевиков убитыми и 13 ранеными. «По информации Dmitriy Müller, в районе Докучаевска проведена успешная операция подразделения ОС с помощью ПТРК», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе ВСУ уничтожили БПЛА противника и повредили радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк».





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