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«Приехала на лечение»: под Киевом поставили на место наглую сепаратистку
В Белой Церкви дали достойный ответ жительнице оккупированного Донецка, которая якобы приехала на лечение в Киевскую область. Об этом пишут пользователи в соцсетях.
«Сегодня. Белая Церковь. Вокзал. Тетенька лет 60−65 ловит такси:
- Сколько до „Дубравы“ возьмёте?
-100 грн.
- Вы что вообще здесь в Украине офигели, такие деньги драть. Я же на лечение приехала.
- А вы откуда?
- Я не с Украины, я из Донецка.
- Я не с Украины не беру, поищите другую машину», — говорится в сообщении в соцсетях.
Пользователи предложили тем, кто «не с Украины» ехать лечиться в Иркутск.
«Хочу сказать тем, кто „не с Украины“ езжайте лечиться в Иркутск, там сейчас водные процедуры из-за прорыва дамбы бесплатные, а в Белую Церковь не надо. Рассказывать об офигении и дороговизне, уже как-то разберемся сами», — пишут в соцсетях.
Как писали «ФАКТЫ», ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили пророссийскую интернет-пропагандистку, призывавшую к созданию так называемой «Запорожской народной республики».
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