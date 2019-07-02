Общество и люди

«Приехала на лечение»: под Киевом поставили на место наглую сепаратистку

В Белой Церкви дали достойный ответ жительнице оккупированного Донецка, которая якобы приехала на лечение в Киевскую область. Об этом пишут пользователи в соцсетях.

«Сегодня. Белая Церковь. Вокзал. Тетенька лет 60−65 ловит такси:

- Сколько до „Дубравы“ возьмёте?

-100 грн.

- Вы что вообще здесь в Украине офигели, такие деньги драть. Я же на лечение приехала.

- А вы откуда?

- Я не с Украины, я из Донецка.

- Я не с Украины не беру, поищите другую машину», — говорится в сообщении в соцсетях.

Пользователи предложили тем, кто «не с Украины» ехать лечиться в Иркутск.

«Хочу сказать тем, кто „не с Украины“ езжайте лечиться в Иркутск, там сейчас водные процедуры из-за прорыва дамбы бесплатные, а в Белую Церковь не надо. Рассказывать об офигении и дороговизне, уже как-то разберемся сами», — пишут в соцсетях.

Как писали «ФАКТЫ», ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили пророссийскую интернет-пропагандистку, призывавшую к созданию так называемой «Запорожской народной республики».

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