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В Запорожье обезвредили любительницу "Новороссии", агитировавшую в соцсетях
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили пророссийскую интернет-пропагандистку, призывавшую к созданию так называемой «Запорожской народной республики». Напомним, в Днепре сотрудники СБУ задержали местного жителя, работавшего в интересах российских спецслужб.
Как сообщили в спецслужбе, жительница Запорожья была администратором ресурса «Запорожская народная республика». В социальных сетях она распространяла публикации сепаратистской направленности. В частности, женщина призывала создать на территории юго-восточных областей Украины так называемую «Новороссию».
Сотрудники СБУ задержали сепаратистку.
Пор данному факту открыто уголовное производство по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Как сообщали «ФАКТЫ», Служба безопасности Украины пресекла деятельность в социальных сетях разветвленной организации антиукраинских агитаторов. Группа троллей состояла из четырех жителей Николаева и четырех одесситов. Участники группы распространяли в интернете материалы сепаратистского содержания с целью обострения общественно-политической ситуации накануне и во время президентских выборов.
Ранее сотрудники СБУ в Луганской и Донецкой областях разоблачили сеть информаторов «ЛНР», которые собирали и передавали пророссийским боевикам данные о месте дислокации и перемещении сил и средств Вооруженных Сил Украины, правоохранительных органов, задействованных в районе проведения операции Объединенных сил
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